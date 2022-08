Salzsee in China zeigt sich in vielen Farben

Anders als das Tote Meer können im rund 130 Quadratkilometer großen Yuncheng-See Pflanzen und Tiere überleben. Für das verschieden gefärbte Wasser sind bestimmte Algenarten, die sich je nach Salzgehalt in den verschiedenen Teilen und abhängig von der Temperatur vermehren und so den See färben. Rosafarbene Mikroben tummeln sich gerne in besonders salzigem Wasser. Die blauen Becken sind weniger salzig. Hier finden sich andere Mikroben, die das Wasser grün färben.