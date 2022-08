Abgetrennter Fuß in US-Nationalpark gefunden

Im US-Nationalpark Yellowstone haben Parkwächter in einer Thermalquelle einen abgetrennten menschlichen Fuß gefunden. Der Fuß sei in einem Schuh gesteckt und auf der Oberfläche der rund 60 Grad heißen Thermalquelle Abyss Pool geschwommen, teilte die Parkverwaltung am Freitag mit. Die bisherigen Untersuchungen deuteten auf ein Unglück ohne Fremdverschulden hin, hieß es weiter.