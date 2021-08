Familie beim Wandern gestorben: Ermittler ratlos

Vergiftung als Todesursache?

Briese hielt es für unwahrscheinlich, dass die Familie bei den derzeit hohen Temperaturen in Kalifornien von über 40 Grad verdurstet sei. Schließlich habe sie Wasser bei sich gehabt, erklärte er. Die Ermittler versuchen nun herauszufinden, ob die Opfer an einer Vergiftung starben - entweder durch Kohlenmonoxid, das aus einem stillgelegten Bergwerksschacht austrat, oder durch Giftstoffe, die von sogenannten Blaualgen in nahegelegenen Bächen freigesetzt wurden.