PO(oth)-Show: Verona als heiße „Baywatch“-Braut

Verona Pooth gönnt sich gerade eine Auszeit in Thailand und schickte ihren Fans aus ihrem Urlaub zahlreiche sexy Urlaubsgrüße. So präsentierte sie ihren Instagram-Anhängern bei einer Yoga-Einheit am weißen Sandstrand ihre heiße Kehrseite. Nun geht die PO(oth)-Show in eine nächste Runde.