Trinkwasser in Aschach/St. wieder genießbar

Auch der Bürgermeister der 2.300 Einwohner-Gemeinde an der Steyr, Hubert Kern, ist erleichtert: „Es waren sehr schwierige Wochen für uns, aber umso mehr freue ich mich, dass wir unseren Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürgern ihr Trinkwasser nun wieder uneingeschränkt freigeben können. Ich darf mich an dieser Stelle auch für das große Engagement und die Unterstützung des Landes Oberösterreich sowie die weitere Begleitung in der Aufarbeitung der Trinkwasserverunreinigung bedanken!“