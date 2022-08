Oberösterreicherin starb bei Gewitter-Drama in NÖ

Die Kirchdorferin war Teil einer fünfköpfigen Wandergruppe, die in Gaming (NÖ) vom Unwetter überrascht wurde. Die fünf Frauen aus den Bezirken Melk und Kirchdorf waren am Landesrundwanderweg „Alpinweg“ im Abstieg von der Herrenalm in Richtung Parkplatz Taglsbach, als gegen 17 Uhr heftige Windböen und Hagelschauer einsetzten.