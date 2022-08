Unwetter mit Sturm und Starkregen toben weiter

Fünf Todesopfer haben am Donnerstag die verheerenden Unwetter gefordert, die über den Süden Österreichs hinweggezogen sind. Binnen kürzester Zeit richteten Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 140 km/h enorme Zerstörung an, ließen die Stromversorgung und auch den Zugverkehr in Teilen der betroffenen Bundesländer zusammenbrechen. Bis weit in die Nacht mussten die Einsatzkräfte Schäden beseitigen, auch am Freitag gingen die Aufräum- und Wiederinstandsetzungsarbeiten weiter. Doch die nächste Unwetterfront hat Österreich bereits erreicht.