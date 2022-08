Betrunkener (23) schrottet Maserati auf Autobahn

In den frühen Donnerstagmorgenstunden kam es auf der Schweizer Autobahn A1 in der Nähe von St. Gallen zu einem heftigen Verkehrsunfall. Dabei verlor ein 23-jähriger, unter Alkoholeinfluss stehender, Mann die Kontrolle über seinen Maserati Levante, woraufhin der Nobel-SUV frontal in eine Begrenzungsmauer krachte.