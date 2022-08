Kuh umgefahren: Flüchtiger Pkw-Lenker stellte sich

Am Dienstag, kurz vor Mitternacht, hatte ein unbekannter Autofahrer im Schweizer Kanton St. Gallen eine Kuh angefahren und sie so schwer verletzt, dass sie eingeschläfert werden musste – die „Krone“ berichtete. Der Lenker beging in der Folge Unfallflucht und ließ das verletzte Tier einfach liegen. Nun hat sich der Mann gestellt.