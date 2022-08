Unbekannter fährt Kuh um und begeht Fahrerflucht

In einem ganz speziellen Fall von Unfallflucht ermittelt aktuell die Schweizer Polizei im Kanton St. Gallen. In der Gemeinde Goldingen wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine Kuh auf einer Wiese umgefahren und so schwer verletzt, dass sie mittlerweile eingeschläfert werden musste. Vom Täter und seinem Fahrzeug fehlt bislang jede Spur, allerdings gibt es einige Anhaltspunkte.