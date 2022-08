Nach Alkofahrt blieb Auto in Bäumen hängen

Im Gemeindegebiet von Winklern verlor der 54-Jährige in einer Rechtskurve die Kontrolle und überschlug sich mit seinem Pkw. 15 Meter unter der Straße kam das Fahrzeug am Dach und zwischen Bäumen liegend zum Stillstand. Der Klagenfurter rief nach dem Crash seine Freundin an, diese verständigte die Polizei.