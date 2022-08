Anhänger mit zwei Rindern auf Autobahn umgekippt

Ein mit zwei Rindern beladener Anhänger ist am Mittwochnachmittag auf der Mühlkreisautobahn (A7) bei Engerwitzdorf (Bezirk Urfahr-Umgebung) umgekippt. Die Kühe hatten sich offenbar so stark hin und her bewegt, dass der schwankende Anhänger an Betonleitschienen streifte. Der 39-jährige Lenker verlor laut Polizei die Kontrolle über das Fahrzeuggespann, das dann gegen die Fahrbahn mit umgekippten Anhänger liegen blieb.