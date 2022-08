Meghan „geschockt“ über Inhalt von Harrys Memoiren

Meghan „geschockt“ über Harrys Enthüllungen

Dass es darin allerlei Pikantes über die Royal Family zu lesen geben könnte, macht wohl die erste Reaktion von Harrys Ehefrau Meghan deutlich. Wie es heißt, sei sie zwar nicht am Entstehungsprozess des Buches beteiligt gewesen, habe aber schon mal einen Blick in die Aufzeichnungen ihres Gatten werfen dürfen. Was es da zu lesen gab, habe sogar die 41-Jährige erschüttert, wird ein Insider vom Magazin „Heatworld“ zitiert.