Harry kassiert 20 Millionen für Royal-Schreck-Buch

Und dieser Mann hat seit Anfang des Jahres nicht mit Kritik an seiner Familie gespart. Besonders seinem Vater, dem er Empathielosigkeit und zu schnellen Geldentzug vorwarf, ist er Gram. Generationen von „Schmerzen und Leid“ seien an ihn weitergereicht worden, was ihn dazu zwang, seine Kinder davor mit der Flucht in die USA zu schützen.