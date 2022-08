Drei Yoga-Übungen für mehr Energie und gute Laune

Heraufschauender Hund: Bauchlage (Zehenspitzen liegen am Boden). Hände neben dem Brustkorb abstützen (Ellenbogen nahe am Körper). Einatmen, Hände in den Boden drücken, Arme strecken, Oberkörper heben. Gesäß und Oberschenkelmuskeln anspannen, Schulterblätter ziehen Richtung Wirbelsäule. Brustbein anheben (nicht zu weit vor schieben). Blick geradeaus. Position ca. 30 Sek. halten.

(Bild: Tina Reiter)