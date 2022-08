Junge Brandstifterin (17) war Feuerwehrmitglied

War es Langeweile, Frust oder gar Lust, den die Angeklagte im Herbst des vergangenen Jahres zum Zündeln in einem Wohnblock sowie einer sozialen Einrichtung in Bregenz trieb? Eine Frage, die in der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch am Dienstag nicht geklärt werden konnte. Schließlich endete die Sache für die Beschuldigte mit einer Diversion, einer außergerichtlichen Einigung auf 40 Sozialstunden.