Linzer Uni-Rektor Lukas will bald wieder arbeiten

Dreistündige Operation

Lukas begab sich unmittelbar in die Wiener Uniklinik, wo ihm das neue Organ in einer dreistündigen Operation eingesetzt wurde. „Es geht mir den Umständen entsprechend sehr gut“, sagte Lukas am Dienstag. Er sei schon jeden Tag mehrmals auf den Beinen. Im Spital müsse er vermutlich noch eineinhalb Wochen bleiben, dann sollte er aber rasch einsatzfähig sein: „Ziel ist es, dass ich sehr bald wieder meine Aufgabe als Rektor aufnehmen kann, die ersten Tage eventuell aus dem Homeoffice.“