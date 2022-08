JKU-Rektor Meinhard Lukas bekam eine neue Niere

Spendenniere angeboten

Am vergangenen Freitag ist Lukas vom Transplantationszentrum der Medizinischen Universität Wien aufgrund seiner Listung eine Spenderniere angeboten worden. Die Transplantation hat noch am Nachmittag Gabriela Berlakovich an der Universitätsklinik für Allgemeinchirurgie der Medizinischen Universität Wien durchgeführt. Die nephrologische Betreuung liegt in den Händen von Rainer Oberbauer (Klinische Abteilung für Nephrologie und Dialyse der Med. Uni Wien).