„Wir lieben einfach das Spiel mit dem Feuer!“

Er steht am Griller, nippt am Bier, tupft mit der Grillzange die Koteletts an. Sie macht die Salate und die Saucen. „Wenn später alles gegessen ist, bekommt meistens der Mann die Komplimente, denn beim Grillen dreht sich alles ums Feuer und das Fleisch“, sagt ehrlicherweise Marcel Ksoll, Grillprofi in Bad Goisern. Dass Grillen eine „reine Männersache“ ist, daran glaubt er zwar nicht mehr: „Immer mehr Frauen machen bei mir einen Workshop.“ Aber er ist überzeugt: „Wir Männer wollen für die Frau Feuer machen. Das steckt ursprünglich hinter dem Klischee.“