Messerattacke auf Kopf und Hals: Versuchter Mord?

Blutige Szenen spielten sich am Samstag in den frühen Morgenstunden vor einem Lokal in Innsbruck ab: Im Zuge eines Streits soll ein 51-jähriger Österreicher auf einen Türken (52) mit einem Messer eingestochen und diesen im Kopf- und Halsbereich verletzt haben. Der mutmaßliche Täter erlitt ebenfalls Verletzungen - und wurde festgenommen, als er sich in der Klinik behandeln lassen wollte. Ermittelt wird wegen Verdachts des versuchten Mordes.