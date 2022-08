Eltern müssen für Schulsachen wieder mehr bezahlen

Das Ferienende rückt in Sicht und viele Eltern denken schon jetzt an den Schulstart. Clever einkaufen zahlt sich hierbei aus: Bei diversen Schulartikeln wie Heften, Stiften und Co. gibt es Preisunterschiede von etwa 160 Prozent - für ein und dasselbe Produkt. Hier erfahren Sie alles über das Schulstartgeld, diverse Unterstützungsaktionen für Haushalte, die Mindestsicherung oder Sozialhilfe beziehen, wo und wie Sie am besten den Rechenstift ansetzen können und worauf Sie beim Einkauf von Stiften oder Schultasche achten müssen.