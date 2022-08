Teuerung trifft Alleinerziehende besonders hart

Sandra Hermes (41) hat zwei Kinder (zwei und vier Jahre alt) und ist alleinerziehend. Arbeiten kann sie nur, wenn Sohn und Tochter in der Kinderbetreuung sind oder beim Papa. So kommt sie auf ein Arbeitspensum von 20 bis 25 Stunden die Woche. Dementsprechend niedrig ist das Einkommen. Die Wohnung in Dornbirn war aufgrund der hohen Miete nicht zu halten, also musste Sandra zurück ins Elternhaus nach Alberschwende ziehen.