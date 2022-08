Heißes Wetter macht Insekten extrem zu schaffen

Wie wir die Krabbler in der Hitze unterstützen können, weiß Garten-Freundin Bettina Bayer-Grilz. Wasserschalen sind eine leicht umzusetzende Hilfe. In der „Krone“-Gartengruppe „Es grünt so grün“ auf Facebook hat sie wunderschöne Fotos von ihren Tränken gepostet.