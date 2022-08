„Ring Nation“ erklärt Überwachung zur Unterhaltung

Die Videotürklingeln und Überwachungskameras sind in den USA jedoch nicht unumstritten, arbeitet das Unternehmen dort doch bereits seit mehreren Jahren eng mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen - und das mitunter ohne Zustimmung der Nutzer oder richterlichen Beschluss, wie die Beantwortung einer Anfrage des Demokraten Edward Markey, Senator im US-Staat Massachusetts, Mitte Juli durch Amazon ergab. Der Konzern räumte darin laut einem Bericht von „Engadget“ ein, allein seit dem 1. Juli dieses Jahres in elf Fällen Videomaterial von Ring an US-Strafverfolgungsbehörden herausgerückt zu haben.