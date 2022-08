Brand in Liesing: Nachlöscharbeiten dauern an

Nach dem Brand in einer Lagerhalle eines Lebensmittel-Großhändlers in Wien-Liesing am Freitagnachmittag haben am Samstag weiterhin Nachlöscharbeiten stattgefunden. Die Flammen sind am frühen Abend, rund zweieinhalb Stunden nach dem Ausbruch, unter Kontrolle gebracht worden. Die Ursache ist weiterhin unklar. Die Ermittlungen laufen noch.