Altstadtzauber: Kleinkunst wird großgeschrieben

Engagiert wurden die Kleinkünstler und Musiker wieder von Roman Merwa – eine Arbeit, die er schon nach einem gefeierten Altstadtzauber für den nächsten beginnt. Der Vorlauf ist also enorm lang, doch die Stadtrichter schaffen es jedes Mal wieder, die Familien zu verzaubern. „Wir wollen in der wunderbaren Stadt ein einzigartiges Fest feiern, mit den Klagenfurtern, mit den Gästen“, so Noll. Natürlich bieten auch die Fahrgeschäfte Spaß: An der Ostseite des Neuen Platzes und in der Pernhartgasse werden die sich drehenden Vergnügungen aufgestellt – der Verkehr bleibt draußen.