Geiselnahme: Libanese erpresste Bank um 200.000 $

Solidarität mit dem Täter

Nach der Tat versammelten sich am Donnerstag zahlreiche Menschen vor der Bank, um ihrer Solidarität mit dem Verdächtigen Ausdruck zu verleihen. So sagte eine Frau vor der Bankfiliale: „Unser korruptes System hat den armen Mann dazu gebracht, so etwas zu tun.“ Viele libanesische Bürger machen die Politik für das Einfrieren des Geldes und der damit einhergehenden Armut verantwortlich. Diese politische Elite sei korrupt und stürze das Land somit in eine dramatische wirtschaftliche Lage.