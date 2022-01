Schallenberg: EU ist bereit, Libanon zu helfen

Der Libanon grenzt sowohl an Syrien als auch an Israel. Im Süden des Landes sitzt die vom Iran unterstützte Hisbollah, welche die Regierung in Beirut praktisch in Geiselhaft hält. Schallenberg: „Man muss schon sehr aufpassen, dass aus dem Libanon als ein Staat mit einer Terrororganisation nicht eine Terrororganisation mit einem Staat wird.“