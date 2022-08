Biker-Drama: Paar unschuldig in den Tod gerissen

Das Biker-Paar war am Montag um kurz nach 14.45 Uhr auf der Berninastrasse von La Rösa talwärts in Richtung San Carlo unterwegs. Hinter der Maschine folgten ein 40-jähriger Italiener sowie ein 28-jähriger Schweizer mit ihren Autos. In der Parzelle Plana Scüra setzten die zwei Pkw zu einem Überholmanöver an, wobei sie miteinander kollidierten.