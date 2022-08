Seen verdursten | Vorläufige Ruhe

Seen verdursten. Was machen die Menschen noch alles kaputt? Dem - vor allem den Wienern - nahen Neusiedlersee geht das Wasser aus. Und jetzt verdurstet auch noch der den Tirolern nahe Gardasee. Dabei sind die Voraussetzungen denkbar unterschiedlich: Während der Steppensee im Burgenland selbst im prall gefüllten Zustand eine Maximaltiefe von gerade einmal 1,80 Meter erreicht, geht es im Gardasee, dem beliebten Urlaubsziel vieler Österreicher in Oberitalien, bis auf eine Tiefe von 346 Meter hinab - im Normalfall. Von dem entfernt sich der sonst prächtige See immer weiter. Und Schuld ist wie am Neusiedlersee der Mensch: Seit Wochen wird dem See massenhaft Wasser entnommen, weil aufgrund des außerordentlich trockenen Sommers die Felder in der Po-Ebene bewässert werden müssen. Doch was heißt hier „außerordentlich trocken“? Die Klimakatastrophe sorgt immer öfter und immer massiver für heiße und trockene Sommer, längst sind sie nicht mehr „außerordentlich“. Die Landwirtschaft bekommt in Oberitalien wie im Burgenland und in vielen anderen Regionen viel zu wenig Niederschläge ab. Wenn sie einmal kommen, dann oft sturzflutartig-verheerend. Und doch soll es immer noch Menschen geben, die den Klimawandel und seine verheerenden Folgen leugnen…