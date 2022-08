Millionenbetrug an Arzt: Prozessauftakt in Wien

Eine Million Euro wechselte Besitzer

Zuerst wird Herr Doktor quasi „adoptiert“, er sei nun Mitglied der Familie, die sich als vermögend ausgibt: Schicke Wohnung, gute Kleidung, beim Essen laufen Hochzeitsvideos im Hintergrund samt tollen Autos. So will das Familienoberhaupt auch sein Geld machen: Man kaufe „Auto-Pakete“ bekannter Marken, die in Serbien gewinnbringend verkauft würden. Aber leider habe man im Moment einen kleinen Engpass.