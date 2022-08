Lungenkrebs: Rauchen nach wie vor das Hauptrisiko

Nun werden diese für Patienten weniger belastenden und effektiv wirkenden Behandlungsformen vermehrt in noch früheren Stadien eingesetzt. So lässt sich das Risiko für einen Krankheitsrückfall(Rezidiv) deutlich reduzieren und das Überleben der Betroffenen verbessern. Medikamente, die bisher nur in einigen Zentren im Rahmen von Studien angewendet wurden, sollennoch im Laufe dieses Jahres den dafür in Frage kommenden Patienten in allen Krankenhäusern, die Lungenkrebs behandeln, zur Verfügung stehen.