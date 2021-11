So gelingt der Rauchstopp

Was kann man tun, wenn man es einfach nicht schafft?

Immer wieder probieren. Untersuchungen zeigen, dass man mit jedem Entwöhnungsversuch eine größere Chance beim Aufhören hat. Eine gute Vorbereitung ist etwa das Führen eines Raucherprotokolls, in dem man jede Zigarette notiert, bei welcher Gelegenheit und im Beisein welcher Person bzw. aus welchem Grund sie geraucht wird. Das führt einem vor Augen, warum man eigentlich raucht und auf welche Zigaretten man am ehesten verzichten kann. Weiters Gelegenheiten, die eng mit dem Qualmen verknüpft sind, vermeiden oder verändern, z. B. statt Kaffee zur Zigarette einen Tee zu trinken, oder den Mokka nicht mehr bei Tisch sitzend, sondern in der Küche stehend zu konsumieren.