Gefahren durch „Tschickstummel“

Negative Folgen meist nicht bekannt

Wie gefährlich falsch entsorgte Filter und Tabakreste für unsere Umwelt sind, sodass die EU sie sogar als hochgiftigen Sondermüll einstuft, ist den meisten Österreichern leider noch nicht bewusst. In Umfragen haben fast 75% der Befragten angegeben, ihre Zigarettenreste bereits gedankenlos am Straßenrand, in einem Gully oder sogar mitten in der Natur zurückgelassen zu haben. Erschreckend: Ein einziger Stummel in einem Liter Wasser reicht dabei aus, um 50% der darin schwimmenden Fische zu töten. Muscheln, Schnecken und andere kleine Wasserlebewesen reagieren noch empfindlicher, sodass bereits ein einzelner Zigarettenstummel pro 1000 Liter ausreicht, um merklichen Schaden anzurichten.