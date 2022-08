Model S/X Plaid: Über-Teslas jetzt in Österreich!

Neues, breiteres Chassis

Auch wenn es zunächst nicht so scheint: Das Model S hat sich auch äußerlich verändert. So wurden Chassis und Karosserie breiter, was unter anderem für deutlich bessere Straßenlage in Kurven sorgen soll. Außerdem tönte Tesla-Boss Elon Musk bei der Präsentation Anfang 2021 vom „besten Luftwiderstandsbeiwert auf Erden“: cW 0,208. Das soll dem neuen Model S zu unerreichter Effizienz verhelfen.