Google legt in Patentstreit mit Sonos nach

Die Patentstreitigkeiten zwischen Google und Sonos gehen in die nächste Runde. Der Internetgigant reichte am Montag zwei neue Klagen ein, in denen dem US-Audiospezialisten die Verletzung von sieben weiteren Patenten vorgeworfen wird. Dabei geht es unter anderem um Technologien, die regeln, wie vernetzte Geräte mit Sprachassistenten mit einem Weckwort umgehen sowie um das drahtlose Aufladen von Akkus. Sonos sieht darin eine „Einschüchterungstaktik“.