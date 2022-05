Sonos enthüllt Voice Control und neue Soundbar Ray

Sonos Voice Control ist ab dem 1. Juni als kostenloses Update zunächst in den USA und zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr in Frankreich verfügbar. Weitere Märkte sollen folgen, wie Sonos mitteilte. Der Sprachassistent ist demnach mit jedem Sonos-Speaker kompatibel, der über Sprachsteuerung verfügt, und unterstützt die Streaming-Dienste Sonos Radio, Apple Music, Amazon Music, Deezer und Pandora.