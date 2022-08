Haschisch-Pärchen wollte fliehen: Festnahme

Bei einer freiwilligen Nachschau in der Wohnung der Verdächtigen in einem Mehrparteienwohnhaus musste es dann ziemlich turbulent zugegangen sein. Zuerst wurden kleinwüchsige Cannabispflanzen und im Pkw des Pärchens 35 Gramm Cannabisblüten sichergestellt. Dann wurden die Beamten aber weiter fündig. In einem Rucksack, dass das Pärchen im Zuge der Amtshandlung noch aus dem Fenster geworfen hatte, wurden mehrere Hunder Euro Bargeld, Tabletten und Suchtgiftmaterialien sowie ein Pfefferspray sichergesetllt.