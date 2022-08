Verkaufsverbot für Oppo: Günstige Handys bald rar?

Wer die deutschsprachige Website der Smartphone-Marke Oppo öffnet, bekommt dort momentan Ohrhörer und anderes Zubehör zu sehen, aber keine Smartphones. Bei der Schwestermarke OnePlus sind die Smartphones zwar noch auf der Website, im deutschen Online-Shop können sie aber nicht mehr bestellt werden. Ursache ist ein Verkaufsverbot, das laut „Wirtschaftswoche“ am Freitag in Kraft getreten ist. In den Monaten davor hatte ein Gericht in Mannheim entschieden, dass Oppo gegen Nokia-Patente verstoße. Nun hat Nokia das Verkaufsverbot durchgesetzt.