FBI hat keine Hinweise auf Erpressungen Epsteins

Der Finanzier Jeffrey Epstein hat über viele Jahre systematisch Minderjährige missbraucht. 2019 beging er mit 66 Jahren in seiner Gefängniszelle Suizid. In Teilen der US-Gesellschaft sorgte Epsteins Tod für wilde Spekulationen, weil er Kontakte in die amerikanische Society hatte, darunter zu Präsidenten und Milliardärinnen und Milliardären.