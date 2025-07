Nur Remis! Italien stolpert gegen Portugal

Italien jubelte in Genf nach einem sehenswerten Treffer von Laura Giuliani (70.). Die Kapitänin zirkelte den Ball nach einem Gegenstoß aus knapp 17 Metern genau ins Kreuzeck. Es war die verdiente Führung. Cecilia Salvai köpfelte in der ersten Halbzeit an die Latte, außerdem rettete die nicht immer sicher wirkende portugiesische Torhüterin Patricia Morais ihr Team kurz vor der Pause mit einer Fußabwehr vor einem Gegentor.