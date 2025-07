„Die Trinkgeld-Abgabe ist eine riesige Sauerei!“

Das Wetter an diesem Tag passt zur Stimmung in der heimischen Gastronomie. Es regnet, die Köpfe sind eingezogen wie bei Schildkröten. Nach dem Motto: Verstecken, bis der Kelch an uns vorübergeht. Doch tut er das? Wie berichtet, soll es Abgaben auf Trinkgeld geben. Ring frei auf der politischen Bühne: ÖVP, NEOS und Grüne sind dagegen. Die SPÖ befürwortet das Vorhaben, Kellnern Geld für ihre Dienstleistungen abzunehmen.