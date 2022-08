Die Wolfurter Beachparty hat bereits gestartet

Dennoch war auch schon der eine oder die andere „Große“ vor Ort. Wie etwa Lina und Sarah Hinteregger. Die „Hintis“ hatte im Vorjahr mit ihrem Viertelfinaleinzug bei der Wolfurttrophy für Furore gesorgt. Heuer fällt Lina mit Schulterproblemen aus, Sarah wird bei den U21-Titelkämpfen am Dienstag und Mittwoch sowie bei der am Freitag startenden „Trophy“ mit anderen Partnerinnen in die Sandkiste steigen. Gestern agierten die beiden Schwestern aber noch als Schiedsrichterinnen.