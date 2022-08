Fallen gelassen | Fall Kickl

„Medien sind angehalten . . . über Selbsttötungen nur in absoluten Ausnahmefällen zu berichten“, schrieb kürzlich Ralf Wiegand von der „Süddeutschen Zeitung“. Und stellte klar: „Der Fall Kellermayr ist ein solcher.“ Der österreichische Presserat verlangt „große Zurückhaltung“ bei der Berichterstattung über Suizide und Suizidversuche. Abzuwägen sei, „ob ein überwiegendes öffentliches Interesse besteht“, heißt es. Wie beim Fall der oberösterreichischen Ärztin Kellermayr: Man kann ihn nicht totschweigen. Genauso wenig wie einen neuen Fall, der am Sonntag publik wurde: Hans-Jörg Jenewein, Ex-Nationalratsabgeordneter der FPÖ und bis vor wenigen Tagen rechte Hand und „Mann fürs Grobe“ an der Seite von Parteichef Herbert Kickl, soll in der Nacht auf Sonntag versucht haben, sich das Leben zu nehmen. Ein Suizidversuch, über den zu berichten ist, weil er einen hochpolitischen Hintergrund hat. Jenewein war in den vergangenen Tagen Thema geworden, seit bekannt ist, dass auf seinem vor einem Jahr bei einer Razzia beschlagnahmten Handy der Entwurf einer anonymen Anzeige gegen mehrere Granden und Ex-Granden der Blauen gefunden worden war - wegen angeblichen Missbrauchs von Fördermitteln. Jenewein trat umgehend aus der Partei aus, dienstrechtliche Konsequenzen der FPÖ gegen den Parteiangestellten Jenewein wurden eingeleitet, der dreifache Vater beurlaubt. Doch weder in- noch außerhalb der Partei will man so recht glauben, dass Parteichef Herbert Kickl nichts von Jeneweins anonymer Anzeige gewusst hatte. Vielmehr vermuten manche, Kickl selbst stünde hinter dieser parteiinternen Intrige - habe aber Jenewein nun blitzartig fallen gelassen, um seinen eigenen Kopf zu retten.