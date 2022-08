Geri Halliwell feierte 50. Geburtstag im Badeanzug

Auch Victoria Beckham, Emma Bunton und Melanie C sparten nicht mit Glückwünchen für Geri Halliwell. „Auf alle Abenteuer, die wir erlebt haben, meine liebste Spice-Schwester“, schrieb etwa Mel C. „Wir teilen so viele unglaubliche Erinnerungen und ich freue mich darauf, noch viel mehr mit dir zu erleben.“ Sie liebe sie „mit jedem Teil meiner Seele“, fügte Bunton den Glückwünschen hinzu.