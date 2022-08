Fußballfest für kleinen Matteo brachte viele Tore

Die Sportanlage Kapieters oberhalb von Fraxern platzte am Samstagaus allen Nähten, als die Damen der SPG Altach/Vorderland unter dem Motto „Tor für Matteo“ - ein Dreijähriger aus Sulz, der an einem Gendefekt leidet - zum Charity-Doppel gegen YB Bern (Sz) antraten. Bereits beim Spiel des Future-Teams gegen die YB-U17 waren die Parkplätze so voll, dass die Zuseher im Ort parken und mit einem Feuerwehr-Bus zur Anlage gefahren werden mussten.