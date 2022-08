Von anderem Lenker gewarnt: Pkw fing zu brennen an

Der Feldkirchner hielt bei den P&R-Parkplätzen an und konnte den Wagen noch unversehrt verlassen, bevor dieser in Flammen aufging und sofort stark zu brennen begann. „Unter schwerem Atemschutz und mittels Schnellangriff C konnte der Brand, der aus noch unbekannter Ursache ausgebrochen ist, rasch gelöscht werden“, teilte die Berufsfeuerwehr Klagenfurt mit.