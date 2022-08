Christian Mähr: Ein Misanthrop wider Willen

Schneider: Und hatten trotzdem den Mut, ans Mikrofon zu treten?

Mähr: Ich ging eines Tages im Sommer durch die Schmiedgasse in Feldkirch. Ich war noch Student. Bin es übrigens immer geblieben. Da kamen mir die Herrn Bilgeri und Köhlmeier entgegen. Junge Männer. „Gut, dass du kommst“, sagten sie. „Du schreibst doch auch. Wir machen da eine Hörfunksendung und brauchen neue Texte.“ So kam ich zum ORF und blieb dreißig Jahre dort hängen. Hätte ich nicht die Schmiedgasse genommen, sondern die Kreuzgasse, wäre ich vermutlich in der chemischen Industrie gelandet. Es ergab sich, dass der damalige Literaturchef Leo Haffner jemanden brauchte, der sich wissenschaftlich auskennt, weil er über die jährliche Tagung der Nobelpreisträger in Lindau zu berichten hatte. Also schrieb ich die Fragen dazu. Es war nach einer durchzechten Nacht, als Haffner am nächsten Morgen bemerkte, dass er zwei Sendungen anstatt einer machen sollte. Er setzte mich einfach vors Mikrofon, das rote Licht ging an, und wie durch ein Wunder las ich den Text fehlerfrei. Bei den Tagungen in Lindau durfte ich sehr viele bedeutende Wissenschaftler kennenlernen. Unvergesslich ist mir das Gespräch mit Konrad Lorenz geblieben, das wir im Lindauer Stadttheater in einer umfunktionierten Besenkammer geführt haben.