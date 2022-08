Tallin will sowjetische Denkmäler abbauen

Die Verwaltung der Stadt, die ungefähr 60.000 Einwohner und Einwohnerinnen hat, hatte sich zuvor jedoch gegen eine Verlegung des Sowjetpanzers ausgesprochen. Sie will nun das Gespräch mit der Regierung suchen. Diese kündigte am Donnerstag an, sämtliche sojwetische Denkmäler abzubauen oder zu verlegen. „Die Hauptsache ist entschieden - sowjetische Denkmäler müssen aus dem öffentlichen Raum entfernt werden, und das werden wir so schnell wie möglich tun“, hieß es von Kallas. Der Zeitpunkt und die Reihenfolge würden von der Bereitschaft sowie logistischen Planungen der Städte und Gemeinden abhängen.