Graz: Umstrittene Denkmäler erhalten Erklärtafeln

In den USA und in anderen Ländern wie Großbritannien wurden im Zuge der aufgeladenen Rassismusdebatte Denkmäler zerstört. Dem soll vorgebeugt werden: Nach den bereits vom Gemeinderat beschlossenen Zusatztafeln für alle nach einer Person benannten Straßennamen will man in weiterer Folge nun auch Denkmäler und Gedenktafeln historisch erläutern.